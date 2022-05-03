В Ереване второй день протестов начался с перекрытия улиц и задержаний

Оппозиционные активисты утром перекрыли одну из центральных улиц Еревана — Комитаса, активисты зажгли файеры, протестующие перекрыли движение по проспекту Баграмяна.

Полиция Еревана начала задерживать оппозиционеров и разгонять группы протестующих, сообщает РБК.

Накануне армянские силовики задержали 189 человек на массовых протестах в Ереване. Их подозревают в неподчинении законным требованиям полиции.

Оппозиция Армении объявила о «масштабных акции гражданского неповиновения» с 2 мая. Протестующие требуют отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна.