Последнее обновление: 02.05.2022 10:17

Власти Армении начали хапун протестующих в Ереване

Специальные силы полиции начали задерживать участников массовых протестов, которые перекрывают центральные улицы Еревана и требуют отставки премьер-министра Никола Пашиняна.

Армянская оппозиция вышла на площадь Франции около 7:00 утра 2 мая. Часть из протестующих оставалась на улицах со вчерашнего дня. Протестующие используют для перекрытия мусорные баки, машины, либо сами встают на дороги. Для того, чтобы освободить дороги, в некоторых местах полицейские пытаются сдвинуть машины с места.

По состоянию на 9:40 по местному времени полиция задержала 125 активистов, сообщила пресс-служба полиции.



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