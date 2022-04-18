Кремль не стал подтверждать подлинность фото с пожаром на крейсере «Москва»

В Кремле видели появившиеся в сети кадры, на которых, предположительно, запечатлен горящий крейсер "Москва", но не могут сказать, насколько они аутентичны, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Мы действительно, да, видели кадры, но, насколько они аутентичны и соответствуют действительности, мы сказать не можем", - сказал Песков, отвечая на вопрос, видели ли эти кадры в Кремле и могут ли подтвердить их подлинность.

Другой информации о фотографиях и видео, распространяемых в соцсетях, пока нет. Кадры появились в аккаунте Osinttechnical, анализирующем открытые данные о военных действиях, передает BBC.

"Я не могу верифицировать подлинность, но это крейсер типа "Слава", и я не думаю, что какие-то из них были разрушены таким образом", - написал автор, отметив однако, что фото датируется 15-м апреля, в то время как минобороны России сообщило о гибели крейсера вечером 14-го апреля.

Российское минобороны утверждает, что причиной гибели корабля стали пожар и последующая детонация боезапаса, не указывая причин возгорания.

Представители властей Украины утверждают, что крейсер "Москва" был атакован украинскими ракетами "Нептун". Россия это не признает.

Минобороны РФ также еще не сообщало о погибших моряках, служивших на "Москве", однако в социальных сетях и СМИ уже появилось несколько свидетельств родственников о ранениях и гибели военных.