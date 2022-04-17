Зеленский: Украина прекратит переговоры, если военные в Мариуполе будут уничтожены

Украина прекратит переговоры с Россией, если будут уничтожены оставшиеся в Мариуполе украинские военные, заявил президент Владимир Зеленский в интервью украинским СМИ.

«Уничтожение наших военных, наших ребят поставит точку на всех переговорах», — цитирует главу государства «Украинская правда».

Зеленский отметил, что ситуация в городе не улучшается. «Наши военные заблокированы. Там гуманитарный кризис, нет пищи, нет воды, нет медикаментов. Тем не менее ребята защищаются», — сказал он.

После заявления Зеленского Минобороны РФ предложило украинским «боевикам националистических формирований и иностранным наемниках», заблокированных на металлургическом комбинате «Азовсталь», сложить оружие, пообещав, что им «гарантируется сохранение жизни».