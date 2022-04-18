Последнее обновление: 18.04.2022 10:10

Оппозиция Грузии предлагает перенести празднование Дня Победы на 8 мая

Оппозиционные силы в парламенте Грузии предлагают перенести празднование Дня победы с 9-го на 8 мая, сообщает Грузия Online.

Ряд грузинских депутатов от оппозиции подготовила изменения в Трудовой кодекс, которые предусматривают объявить 8 мая выходным днем в стране.

"По советской традиции, которая сложилась, Россия и постсоветские страны, в том числе Грузия, и после распада СССР отмечают День победы 9 мая. Исключением являются лишь Балтийские страны и Украина, где подобно Великобритании, США и Европы (Франция, Германия, Чехия и др) эта дата отмечается 8 мая", - говорится в пояснительной записке к проекту.

Ожидается, что законопроект будет представлен сегодня, 18 апреля, передает УНН.

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