Правящая партия Грузии хочет объявить неконституционной политсилу Саакашвили

Правящая партия Грузии "Грузинская мечта" хочет объявить неконституционными оппозиционное "Единое национальное движение" и все его партии-сателлиты. Об этом говорится в заявлении "Грузинской мечты", которое приводит портал "Грузия Online".

Как отметили в политсиле, в случае получения конституционного большинства на парламентских выборах они инициируют правовой процесс, "в результате которого "Единое национальное движение" и все его партии-сателлиты или правопреемники будут объявлены неконституционными".

"Парламентские выборы 2024 года – это своеобразный референдум, на котором грузинский народ должен окончательно решить, выбирает ли он войну или мир, моральную деградацию или традиционные ценности, рабскую зависимость Грузии от внешних сил или независимое и суверенное государство, коллективное "Национальное движение" или "Грузинскую мечту", – говорится в заявлении.

В политсиле заявили, что октябрьские выборы "должны стать своего рода нюрнбергским политическим приговором для "Национального движения", который создаст прочную основу для соответствующего правового процесса".

"Учитывая внешний фактор, "Грузинской мечте" необходимо получить конституционное большинство, чтобы судить "Национальное движение", – добавили в партии.

Недавно "Грузинская мечта" заявила, что ее главный оппонент на грядущих выборах – "Единое национальное движение" – и его лидер Михаил Саакашвили виновны в августовской войне 2008 года.