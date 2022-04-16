Белорусские правозащитники признали политзаключенными еще 8 человек

Белорусские правозащитные организации признали политзаключенными еще 8 человек за уголовное преследование со стороны властей за различные протестные действия используется властями для подавления общественной и политической активности, инакомыслия и антивоенных выступлений.

Шестеро человек заключены под стражу за фото передвигающейся по общественных дорогам российской военной техники по обвинению в участии в экстремистском формировании. Еще двое обвиняются за создание телеграм-каналов, которые были объявлены экстремистскими.

Правозащитники требуют от властей Беларуси немедленно освободить политзаключенных Ирину Абдукерину, Олега Бородина, Виктора Бедрия, Виктора Кулинку, Анну Пышник, Ивана Ясникова, Никиту Слепянка, Андрея Уткина, а также всех политических заключенных и прекратить политические репрессии против граждан страны.

Число политзаключенных в Беларуси выросло до 1133 человек.