Эстония требует снизить ценовой "потолок" на российскую нефть в 18-м пакете санкций ЕС

Эстония может заблокировать принятие 18-го пакета санкций Евросоюза в отношении РФ, если из него исключат установление более низкого ценового "потолка" на российскую нефть. Об этом заявил глава эстонского МИД Маргус Цахкна.

"Снижение "потолка" цен на нефть должно быть включено в этот пакет. У нас очень четкая позиция по этому вопросу", - сказал Цахкна, которого цитируют эстонские медиа.

Он добавил, что введение более низкого "потолка" будет самой сильной частью нового пакета санкций и вынудит Россию продавать свою нефть намного дешевле по сравнению с мировыми рыночными ценами. Министр пояснил, что снижение с нынешних $60 за баррель до $45 было включено в предложение, представленное ранее Еврокомиссией.

Цахна выразил надежду, что позицию Эстонии поддержат и крупные государства Европейского союза. Он напомнил, что нынешний "потолок" в $60 действует уже два года и не был снижен, поскольку западные страны не поддержали такой шаг.

"Однако теперь есть признаки того, что страны G7 также готовы снизить ценовой "потолок" на российскую нефть", - отметил глава МИД.