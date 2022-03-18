Последнее обновление: 18.03.2022 19:05

Белорусские правозащитники признали политзаключенными 10 человек

Белорусские правозащитные организации признали политзаключенными еще 10 человек за уголовное преследование со стороны властей по ч. 1 ст. 342 УК РБ ("Групповые действия, грубо нарушающие общественный порядок").

Правозащитники требуют немедленно освободить из-под стражи политзаключенных Адама Савко, Арсения Мойсейчика, Александра Миронова, Александру Слободянникову, Кирилла Журавлева, Юрия Уснича, Максима Мацулевича, Виктора Пашкевича, Егора Ленкевича, Артема Тарасюка и прекратить их уголовное преследование.

Число политзаключенных в Беларуси выросло до 1095 человек.

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