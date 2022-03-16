Белорусские правозащитники признали политзаключенными еще 9 человек

Белорусские правозащитные организации признали политическими заключенными еще 9-х человек за уголовное преследование со стороны властей по ч. 1 ст. 342 УК РБ ("Групповые действия, грубо нарушающие общественный порядок").

Правозащитники требуюм от властей Беларуси немедленно освободить Александра Антонюка, Василия Теленченко, Диану Верещагину, Анастасию Кухту, Маргариту Блошко, Антона Кощенко, Ольгу Томину, Вадима Семенова, Владимира Горбовца и прекратить их уголовное преследование.

Число политзаключенных в Беларуси на данный момент составляет 1089 человек.