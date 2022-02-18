Белорусские власти отпустили политзаключенную Наталью Херше

Политзаключенная Наталья Херше вышла на свободу, сообщил президент Швейцарской Конфедерации Иньяцио Кассис.

«Я рад, что дипломатические усилия Швейцарии окупились», - отметил Кассис.

В феврале в Беларусь приехала новый посол Швейцарии, передавшая копии верительных грамот главе МИД РБ Владимиру Макею, не скрывая готовность вручить оригиналы Лукашенко. Такой ход властей Швейцарии указывал на попытку освободить Наталью Херши.

«Я совместно с посольство Швейцарии в Беларуси призываю к освобождению всех арестованных за осуществление своих политических и гражданских прав», — подчеркнул Кассис.

Херше получила 2,5 года колонии за то, что сорвала маску у сотрудника ОМОН во время протестной акции.

Наталью Херше доставили в аэропорт в тюремной робе, сообщил ее брат Геннадий Касьян.

"Меня пригласили в посольство, секретарь попросила взять документы Натальи, которые хранились у меня, но я абсолютно ничего не знал. Просто думал, что документы потребовались для чего-то. А меня поздравили с освобождением Натальи и сказали, что через 15 минут уезжаем на машине в аэропорт в вип зал. Наталью привезли туда на бусике в тюремной робе. Наталья очень худая, такая худая», - рассказал брат политзаключенной.