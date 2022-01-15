Последнее обновление: 15.01.2022 10:43

Белорусские правозащитники признали политзаключенными еще 4-х человек

Белорусские правозащитные организации признали политзаключенными еще 4-х человек, сообщил правозащитный центр «Весна».

«В связи с вынесением судом Солигорского района Минской области приговора по уголовному делу, связанному с обвинением участников протестных акций по политическим мотивам в сопротивлении с применением насилия в отношении сотрудника МВД по ч. 1 ст. 342 и ч. 2 ст. 363 УК, в отношении Павла Крошакова, Кирилла Ромашко, Даниила Басяка, осужденных к лишению свободы в исправительной колонии сроком на 2,5 года, и Игната Игнатени, осужденного к лишению свободы в исправительной колонии сроком на 3 года…», - говорится в заявлении правозащитников.

Число политзаключенных в Беларуси составляет 984 человека.

Ранее по теме


<Декабрь 2021
ПнВтСрЧтПтСбВс
293012345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829303112
3456789
Январь 2022
ПнВтСрЧтПтСбВс
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31123456
Политика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование