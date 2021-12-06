Белорусские правозащитники признали политзаключенными еще 12 человек

Белорусские правозащитные организации признали политзаключенными еще 12 человек за уголовное преследование по ч. 1 ст. 342 Уголовного кодекса ("Групповые действия, грубо нарушающие общественный порядок").

Как сообщает правозащитный центр «Весна», политзаключенными признали Ирину Радькову, Никиту Кунтыша, Валерия Козея, Артема Гриба, Сергея Ключанского, Гаяну Ахтиян, Дмитрия Горбача, Викторию Гончарову, Игоря Позднякова, Елену Егорычеву, Анастасию Потехину, Александра Шишко.

Число политзаключенных в Беларуси выросло до 907 человек.