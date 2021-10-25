Последнее обновление: 25.10.2021 19:11

Правозащитники Беларуси признали политзаключенными еще 6 человек

Белорусские правозащитные организации признали политзаключенных еще 6 человек за уголовное преследование со стороны властей по обвинению в оскорблении представителя власти, надругательстве на госсимволами, а также использовании иных допустимых форм выражения мнения.

«Немедленно освободить политзаключенных Андрея Степанькова, Александра Галковского, Богдана Шимановича, Юрия Нагорного, Андрея Черневского, Олега Гармазинского и прекратить уголовное преследование в их отношении», - говорится в заявлении правозащитников, сообщает правозащитный центр «Весна».

Число политзаключенных в Беларуси выросло до 821 человека.

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