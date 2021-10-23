Последнее обновление: 23.10.2021 11:33

Правозащитники Беларуси признали политзаключенными еще 6 человек

Белорусские правозащитные организации признали политзаключенными еще 6 человек в связи с уголовным преследованием за оскорбление «представителя власти».

Правозащитники требуем от властей Беларуси «незамедлительно освободить Анну Баран, Андрея Кудика, Якова Яковцева, Станислава Филимонова, Степана Дрозда, Алексея Спиридонова и прекратить их уголовное преследование».

«Безотлагательно освободить всех политических заключенных, а также граждан, задержанных в связи с реализацией свободы мирных собраний в поствыборный период, и остановить политические репрессии в отношении граждан страны», - говорится в сообщении правозащитного центра «Весна».

Число политзаключенных в Беларуси выросло до 817 человек.

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