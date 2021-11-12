Последнее обновление: 12.11.2021 10:42

Правозащитники признали политзаключенными еще 18 человек

Белорусские правозащитные организации в минувший четверг признали политзаключенными еще 18 человек за уголовное преследование со стороны властей по политическим мотивам.

Это Александр Шматов, Игорь Ухалюк, Олег Грудинов, Алексей Федоркевич, Вадим Соболев, Валерий Панкратович, Андрей Горбунов, Антон Шлемен, Юрий Вершук, Сергей Ильюшенко, Виктор Пыцько, Сергей Юпатов, Александр Гриневич, Николай Демченко, Александр Милашевский, Олег Корзун, Сергей Рындевич и Иван Черевако.

Число политзаключенных в стране выросло до 847 человек.

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