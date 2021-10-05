Число политзаключенных в Беларуси выросло до 722 человек, сообщил правозащитный центр «Весна».

В минувший понедельник белорусские правозащитные организации признали политзаключенными Яна Никишина, Андрея Баранова, Артема Табакаря, Сергея Шпака, Кирилла Салеева, Никиты Соснова в связи с информацией о предъявлении обвинений, заключении под стражу и вынесении приговоров по ч. 1 ст. 342 Уголовного кодекса ("Групповые действия, грубо нарушающие общественный порядок").

Также, правозащитники признали политзаключенными Наталью Белобехову и Игоря Минца в связи с поступившей информацией о помещении под стражу, последнего - по обвинению в измене государству. Задержания этих и других активистов связывают с деятельностью организации «Рабочы рух», признанной властями экстремистской.