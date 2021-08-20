Задержанные сотрудники БелаПАН признаны политзаключенными

Белорусские правозащитные организации признали политзаключенными задержанных сотрудников агентства БелаПАН, сообщил правозащитный центр «Весна».

Как сообщалось, директор агентства Ирина Левшина, бухгалтер Екатерина Боева и экс-директор Дмитрий Новожилов задержаны и находятся в ИВС на Окрестина по подозрению по ч.1 статьи 342 УК РБ (организация и активное участие в действиях, грубо нарушающих общественный порядок).

«…действия в отношении сотрудников информационного агентства БелаПАН являются продолжением целенаправленной политики властей по ограничению распространения неподцензурной информации в стране и продолжением наступления на свободу слова. После президентских выборов 2020 года в Беларуси заблокированы десятки общественно-политических сайтов и сайтов медиа, ряд печатных изданий вынуждены были прекратить выход, журналисты и сотрудники медиасектора Беларуси находятся в заключении», - говорится в заявлении правозащитников.

По данным на 19 августа в Беларуси 636 человек признаны политзаключенными.