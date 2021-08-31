Белорусские правозащитники признали политзаключенными еще 7 человек

Белорусские правозащитные организации признали политзаключенными еще 7 граждан в связи с уголовным преследованием со стороны властей за участие в мирных акциях протеста.

«В связи с информацией о предъявлении обвинений, заключении под стражу по ч. 2 ст. 293 УК ("Массовые беспорядки") Андрея Линника, по ч. 1 статьи 342 Уголовного кодекса ("Групповые действия, грубо нарушающие общественный порядок") Кирилла Черткова, Артема Соловья, Дмитрия Скретуцкого, Андрея Анискевича, Ильи Полховского, а также по ч. 1 статьи 342 и статье 368 (”Оскорбление президента Республики Беларусь") Юрия Сенькова…», - говорится в сообщении правозащитного центра «Весна».

«Свобода мирных собраний гарантирована статьей 21 Международного Пакта о гражданских и политических правах. Данная свобода не подлежит никаким ограничениям, кроме тех, что установлены законом и необходимы в демократических странах в целях национальной и общественной безопасности, общественного порядка, здравоохранения и нравственности населения или защиты прав и свобод других лиц

«…демонстрантами не совершались действия, которые охватываются диспозицией статьи 293 УК и соответственно не могут квалифицироваться как массовые беспорядки. Участники протестов не совершали поджогов, погромов, не уничтожали имущество и не оказывали вооруженного сопротивления правоохранительным органам», - отмечают правозащитники.

Правозащитники в очередной раз потребовали от властей Беларуси немедленно освободить всех политических заключенных, а также граждан, задержанных в связи с реализацией свободы мирных собраний в поствыборный период, и прекратить политические репрессии в отношении граждан страны.

Общее число политзаключенных в Беларуси выросло до 653 человек.