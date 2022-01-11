Белорусские правозащитники признали политзаключенными еще 16 человек

Белорусские правозащитные организации признали политзаключенными еще 15 человек за уголовное преследование со стороны властей и вынесение приговоров по ч. 1 ст. 342 Уголовного кодекса ("Групповые действия, грубо нарушающие общественный порядок").

В частности, политзаключенными признаны Светлана Каленчиц, Никита Дмитриев, Федор Жежелев, Антон Лучкин, Александр Гашко, Денис Насуро, Светлана Хромова, Яна Хромова, Сергей Батуро, Галина Семечко, Антон Дроздовский, Кирилл Малышенко, Евгений Осипчик, Елена Лазарчик, Матвей Гавриленко.

Кроме того, правозащитники признали политзаключенным журналиста-фрилансера Андрея Кузнечика.

Таким образом, число политзаключенных в Беларуси выросло до 978 человек.