Последнее обновление: 11.07.2025 10:31

Трамп планирует впервые предоставить Украине президентский пакет вооружений

Действующий глава Белого дома Дональд Трамп впервые с момента прихода к власти в январе этого года воспользуется президентскими полномочиями для передачи Украине пакета вооружений. Об этом в четверг сообщило агентство Reuters со ссылкой на два источника, знакомых с решением.

«Этот шаг свидетельствует о новой заинтересованности президента в защите Украины», - отмечает издание.

Согласно информации, команда Трампа предварительно планирует отправить в Украину пакет вооружений на общую сумму до $300 млн. Материалы будут предоставлены из имеющихся ресурсов Пентагона.

Во вторник Трамп заявил, что США отправят Украине больше оружия, чтобы помочь стране защититься от усиленных российских атак.



<Июнь 2025
ПнВтСрЧтПтСбВс
2627282930311
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30123456
Июль 2025
ПнВтСрЧтПтСбВс
30123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031123
45678910
Политика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование