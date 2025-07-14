Зеленский обсудил со спецпосланником США Китом Келлогом поставки оружия

Президент Украины Владимир Зеленский встретился со специальным посланником США по вопросам Украины и России Китом Келлогом. Об этом сообщают украинские СМИ.

Согласно информации, на встрече обсуждалось совместное производство беспилотников, поставки украинских беспилотников в США, а также потенциальная покупка вооружений и боеприпасов в сотрудничестве с европейскими странами.

Владимир Зеленский подтвердил готовность купить американское оружие, прежде всего системы ПВО.

Кроме того, шла речь о прекращении огня, увеличении давления на Россию и общих шагах ради наступления достойного и продолжительного мира.

Отдельное внимание было уделено санкциям, в том числе двухпартийному законопроекту, который уже нашел поддержку в Сенате США.

Сам Зеленский назвал разговор с Келлогом продуктивным.

«Обсудили путь к миру и то, что мы практически можем сделать вместе, чтобы его приблизить. Это усиление ПВО для Украины, совместное производство, закупки оборонного вооружения вместе с Европой. И, конечно, санкции против России и тех, кто ей помогает», - сообщил Зеленский в своих соцсетях.

Он также поблагодарил Келлога за его визит в Киев и выразил благодарность Дональду Трампу за «важные сигналы поддержки».

Келлог прибыл с визитом в Киев сегодня.