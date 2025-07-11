Турецкая компания попала под санкции ЕС за экспорт чешских станков в Россию

В списке нарушающих антироссийские санкции чешских компаний, который президент Украины Владимир Зеленский передал Праге, фигурирует TOS Varnsdorf, сообщает издание Deník N.

Продукцию этого предприятия на десятки миллионов крон экспортировала в Россию турецкая компания, которая в результате попала в санкционный список ЕС. Руководство TOS Varsndorf отрицает какую-либо причастность к экспорту своей продукции в РФ.

В целом чешская техника экспортировалась в Россию четырьмя турецкими компаниями, из которых наибольший объем экспорта пришелся на фирму Etkin Hirdavat Insaat Pazarlaama Sanayi ve Ticaret. Только в прошлом году она экспортировала в Россию чешскую технику на сумму более 2 млн долларов.

Турецкая компания является одним из крупнейших региональных поставщиков станков и в последние годы все больше занимается экспортом в Россию подсанкционных товаров. По этой причине в мае 2025 г. компания попала в европейский санкционный список. «Компания экспортировала оборудование и строительные материалы, которые могут использоваться в контексте товаров двойного назначения», – поясняет Брюссель.

«Продукция чешской компании TOS Varnsdorf давно пользуется популярностью в России, но из-за санкций экспорт станков в Россию запрещен. Несмотря на это, в последние годы оборудование стоимостью в сотни тысяч долларов поступает в Россию через третьи страны», – сообщает Deník N.

Согласно информации, в последние месяцы оборудование TOS Varnsdorf действительно попало в Россию. Речь идет о нескольких фрезерных и обрабатывающих станках стоимостью почти 3 млн долларов США.

«В документах неоднократно указывается, что станки во время транспортировки были частично разобраны. Например, их могли изначально установить на заводе в Турции, а затем кто-то снял их, погрузил на поезд и перевез в Москву. Это должно быть запрещено контрактом, но отследить это очень сложно», – сообщил изданию Deník N Иржи Скугровец из компании Datlab, которая проверяет поставщиков на предмет риска нарушения международных санкций.

Ранее сообщалось о поступлении в РФ продукции компании Pilous s.r.o., которая открыла филиал в Санкт-Петербурге. В то же время Pilous сообщила, что после 2022 г. утратила контроль над своим российским филиалом.