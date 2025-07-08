Болгария переходит на евро с 1 января 2026 года

Совет ЕС во вторник, 8 июля, принял три последних законодательных акта, необходимых для введения в Болгарии евро с 1 января 2026 года. Об этом сообщает пресс-служба Совета ЕС.

"С сегодня Болгария становится 21-м членом еврозоны. Это стало кульминацией тщательного процесса подготовки Болгарии к вступлению, который включал тщательный анализ и интенсивную подготовку", – сказала министр экономики Дании Стефани Лосе.

Один из трех законодательных актов устанавливает обменный курс между евро и болгарским левом на уровне 1,95583 лева за 1 евро. Это соответствует текущему центральному курсу лева в механизме обменного курса (ERM II).

Европейская комиссия и Европейский центральный банк 4 июня окончательно одобрили вступление Болгарии в еврозону с 1 января 2026 года, что сделает ее двадцать первым членом этого валютного союза.

После этого Еврогруппа, объединение министров финансов стран еврозоны, поддержала рекомендацию Совету Европейского Союза о введении евро в Болгарии.