Польша ввела санкции против владельца белорусских компаний "Санта Бремор" и "Савушкин продукт"

Власти Польши внесли в национальный санкционный список белорусского бизнесмена Александра Мошенского, владельца компаний "Савушкин продукт" и "Санта Бремор". Об этом сообщается в материалах на сайте польского МВД.

Он также включен в список иностранцев, пребывание которых в Польше считается нежелательным.

В обосновании решения о санкциях говорится, что Александр Мошенский "является лицом, непосредственно связанным лично, организационно, экономически и политически" с Лукашенко. Его предпринимательская деятельность "остается неясной и отмечена ярко выраженной противоречивостью".

"К лицу применяются: замораживание средств и экономических ресурсов <...>, находящихся во владении, распоряжении, фактическом владении или под контролем в полном объеме; запрет на предоставление в его пользу прямо или косвенно, любых средств или экономических ресурсов; запрет на сознательное и преднамеренное участие в деятельности, целью или следствием которой является прямой или косвенный обход этих мер; исключение из процедуры государственных закупок или конкурсов", - поясняет МВД.

В обосновании санкций также уточняется, что Мошенский поддерживал Лукашенко, в том числе на выборах 2020 года, входит в его ближайшее окружение. Это, по мнению польских властей, свидетельствует о глубокой интеграции Александра Мошенского в белорусский режим. Следовательно, его пребывание в Польше "может представлять угрозу государственной безопасности".