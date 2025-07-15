Германия и США готовят поставку Украине двух систем ПВО Patriot

Берлин и Вашингтон готовят поставку Украине двух систем противовоздушной обороны Patriot общей стоимостью около €2 млрд. Об этом сообщил журналистам министр обороны ФРГ Борис Писториус во время визита в Вашингтон.

"Но необходимо еще прояснить последние технические, логистические и финансовые детали", - сказал министр, которого цитирует агентство DPA.

Писториус добавил, что эти детали "кажутся разрешимыми", поэтому он со своим американским коллегой могут "быстро приступить к работе".

Предполагается, что немецкая сторона профинансирует поставки Patriot.