Последнее обновление: 11.07.2025 17:45

Парламент Молдовы принял декларацию о приверженности курсу евроинтеграции

Парламент Молдовы XI созыва, полномочия которого истекают 11 июля, на последнем заседании принял декларацию о приверженности необратимому курсу европейской интеграции.

"Парламент подтверждает свою твердую приверженность необратимому курсу европейской интеграции и призывает все политические силы, публичные институты и гражданское общество оставаться едиными вокруг этой стратегической цели в духе солидарности и ответственности перед гражданами и будущими поколениями. Вступление в Евросоюз является единственным жизнеспособным способом гарантировать свободу, мир и устойчивое развитие Республики Молдова в контексте угроз национальной и региональной безопасности", - говорится в документе.

Парламент выражает надежду, что "к концу 2025 года будут выполнены условия, необходимые для начала переговоров по группам глав, чтобы процесс присоединения Республики Молдова к ЕС мог продвигаться быстрее".

Законодательный орган Молдовы также призывает правительство "принять все необходимые меры для проведения свободных, справедливых и прозрачных выборов, предотвратить любое внешнее вмешательство и решительно бороться с коррупцией на выборах, обеспечивая тем самым выражение реальной воли граждан".

"Мы призываем граждан Республики Молдова с уверенностью смотреть в европейское будущее страны - будущее мира, свободы и достоинства", а следующему составу парламента - "сохранить европейский курс", - подчеркивается в декларации.

Напомним, парламентские выборы в Молдове состоятся 28 сентября 2025 года.



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