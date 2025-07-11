ЕС и Украина создают новый альянс по инновационным оборонным технологиям

Еврокомиссия и Украина запустили инициативу BraveTech EU, направленную на ускорение оборонных инноваций через более тесное сотрудничество. Об этом говорится в совместном заявлении ЕК и Украины.

Ожидается, что проверенные в боевых условиях инновации позволят укрепить оборонный потенциал ЕС и Украины, а также углубить интеграцию союза с украинской оборонной промышленностью.

"Это больше, чем просто технологическое партнерство - это стратегические инвестиции в европейскую безопасность. Инициатива подчеркивает приверженность ЕС к изучению украинского опыта при одновременном укреплении собственной оборонно-промышленной базы. BraveTech EU основана на единых усилиях по развитию оборонных инноваций, что укрепит безопасность и развитие технологического превосходства как Украины, так и ЕС", - говорится в заявлении.

Инициатива, которая совпадает по времени с проведением Конференции по восстановлению Украины в Риме, соединяет оборонную технологическую платформу BRAVE 1 Министерства цифровой трансформации Украины с программами ЕС, такими как Европейский оборонный фонд (EDF) и Схема оборонных инноваций ЕС (EUDIS).

"Начальные мероприятия в рамках инициативы получат поддержку через EDF/EUDIS, потенциально мобилизуя до 50 млн евро. Это финансирование будет соответствовать 50 млн евро, выделенным правительством Украины, создавая значительный совместный эффект", - заявили стороны.

В документе отмечается, что с начала российской агрессии Украина продемонстрировала удивительную устойчивость и большую способность трансформировать прорывные инновации в боевые возможности.

“Показателями этого являются рост оборонного производства страны в 35 раз с 2022 года и создание полностью интегрированной экосистемы оборонных компаний и госорганов с быстрой разработкой и боевым развертыванием”, - говорится в заявлении.

Первая фаза проекта начнется уже осенью, основываясь на существующих мероприятиях EDF, усиливая сотрудничество с экосистемой оборонных инноваций Украины.