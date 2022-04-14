В Украине арестовано имущество Виктора Медведчука

Лычаковский райсуд Львова арестовал 154 объекта движимого и недвижимого имущества семьи Медведчука.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственного бюро расследований Украины (ГБР). Суд также избрал ему меру пресечения - содержание под стражей, передает BBC.

Среди арестованного имущества: 26 автомобилей, 30 земельных участков, 23 дома, 17 паркомест, моторная яхта.

Арестованы также доли в уставных фондах 25 компаний, бенефициарным владельцем которых является Виктор Медведчук или его жена.

Тем временем жена Медведчука Оксана Марченко записала видеообращение к президенту Турции Эрдогану с просьбой содействовать освобождению мужа, который, по ее словам, "незаконно удерживается в неизвестном месте в качестве заложника".