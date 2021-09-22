Зеленский экстренно вернется в Украину после покушения на своего помощника

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не знает, кто стоит за покушением на своего первого помощника Сергея Шефира, однако сразу после выступления в рамках 76-ой сессии Генеральной ассамблеии Организации Объединенных наций он возвращается в Киев.

"Сразу после выступления на Генассамблее ООН я выдвигаюсь в столицу. Кто за этим стоит, скажу откровенно - не знаю. Пока что. Какие это силы, может быть, внутренние или внешние. Но силами не считаю их, потому что передавать мне "привет" выстрелами из леса в автомобиль моего друга - это слабость", - заявил Зеленский в обращении, пребывая в Нью-Йорке, после покушения на своего первого помощника Сергея Шефира в Киеве, передает Интерфакс.

В автомобиль помощника Зеленского в среду из лесопосадки было осуществлено около 18 выстрелов из автоматического оружия. Сам Сергей Шефир не пострадал, ранения получил его водитель. Водитель самостоятельно доехал до места парковки, откуда была вызвана "скорая помощь". Автомобиль Шефира был обстрелян утром 22 сентября близ села Лесники (Киевская область).

Сам Шефир во время брифинга в МВД назвал главной целью покушения запугивание команды Зеленского.

"Все что я могу сказать – то, что покушение было совершено с целью запугивания высшего эшелона власти. Но надо понимать, что Президент у нас - очень волевой человек, его не запугаешь", - сказал Шефир.

Он также отметил, что никаких конфликтов в президентской команде нет. "Все что было до этого сказано - это все фейки", - заявил он.