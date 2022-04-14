Украина сообщила о поражении флагманского крейсера РФ в Черном море

В среду, 13 апреля, двумя ракетами "Нептун" поражен российский крейсер "Москва", сообщил председатель Одесской ОГА Максим Марченко.

"Подтвердили, что ракетный крейсер "Москва" сегодня ушел именно туда, куда его послали наши пограничники на острове Змеиный! Стоящие на страже Черного моря ракеты "Нептун" нанесли российскому кораблю очень серьезные повреждения", - сообщил в среду вечером Марченко.

Спустя некоторое время, Минобороны РФ подтвердило пожар на крейсере, назвав иные причины его возникновения.

"В результате пожара на ракетном крейсере "Москва" сдетонировал боезапас. Корабль получил серьезные повреждения. Экипаж эвакуирован. Причины пожара устанавливаются", - говорится в сообщении ведомства.

Минобороны РФ не уточнило причины возникновения пожара, как и текущее местонахождение подбитого крейсера.

Корабль вооружен в том числе противокорабельными ракетами «Базальт» («Вулкан»), зенитными ракетными комплексами «Форт» и «Оса», установками «АК-130» и «АК-630».

Водоизмещение крейсера «Москва» составляет 9,8–1,3 тыс. т. Он может развивать скорость до 32 узлов и преодолевать расстояние до 7 тыс. миль. Экипаж состоит из 680 человек.