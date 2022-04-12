Зеленский опубликовал фото кума Путина в наручниках

Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал в своем Telegram-канале фото человека в наручниках, очень похожего на главу политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктора Медведчука.

«Благодаря СБУ проведена специальная операция. Молодцы», — написал президент, пообещав сообщить подробности позднее.

СБУ подтвердила задержание Медведчука. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя публикацию, сказал, что фото нужно проверять в связи с большим количеством фейков, передает РБК.

В мае прошлого года Генпрокуратура Украины предъявила Медведчуку обвинения в госизмене и нарушении правил ведения войны, ему грозит пожизненное заключение. Обвинение считает, что в 2015 году он вступил в предварительный сговор с российским чиновником для добычи полезных ископаемых на шельфе Черного моря в районе Крыма. Кроме того, он мог передать данные о местоположении «секретного военного подразделения Вооруженных сил Украины» российским спецслужбам через находившегося в России однопартийца Тараса Козака. Также Медведчук проходит подозреваемым по делу о создании организации, которая под видом помощи украинцам в трудоустройстве в России собирала данные о них и вербовала их.

Позднее ему предъявили обвинение в заговоре против Украины с целью подорвать энергетическую безопасность страны: по версии СБУ, он помогал срывать поставки угля на Украину из-за границы в пользу сырья из Донбасса. С 13 мая Медведчук находился под домашним арестом.

В ОПЗЖ уголовные дела на Медведчука называли «расправой над политическими противниками, установлением абсолютной диктатуры Зеленского и его ближайшего окружения».

В феврале 2022 года МВД Украины сообщило о бегстве Медведчука из-под ареста.