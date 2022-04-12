Канцлер Австрии не назвал встречу с Путиным дружественным визитом

Встреча канцлера Австрии Карла Нехаммера и президента РФ Владимира Путина в Москве была "не дружественным визитом", говорится в официальном заявлении властей Австрии по итогам прошедшей в понедельник встречи.

"Это не дружественный визит. Разговор был очень жестким и открытым, важным посланием Путину было то, что война должна немедленно завершиться, санкции против РФ останутся в силе и будут ужесточаться. Я только что приехал из Украины и своими глазами видел безмерные страдания, причиненные российской агрессией. Поездка в Москву и переговоры с президентом Путиным для меня долг. Обязанность сделать всё возможное, чтобы добиться прекращения боевых действий или, по крайней мере, гуманитарного прогресса для страдающего гражданского населения Украины. Для меня нет альтернативы поиску прямых переговоров и с Россией, несмотря на все очень большие разногласия", - заявил Нехаммер.

"Я также дал понять президенту России, что крайне необходимы гуманитарные коридоры для доставки питьевой воды и продовольствия в осажденные города, а также для вывоза женщин, детей и раненых. Я сейчас вернусь, чтобы проинформировать наших европейских партнеров о моем разговоре и обсудить дальнейшие шаги", - резюмировал Нехаммер.

Встреча Нехаммера и Путина продлилась 1 час 15 минут, что в Кремле оценили как «непродолжительные переговоры».

Позже Нехаммер рассказал, что в ответ на замечание о необходимости прекращения военных действий на Украине как можно скорее Путин сказал: «Было бы хорошо». Однако канцлер Австрии признал, что разговор с Путиным не оставил «положительного впечатления в целом».

Глава австрийского правительства рассказал, что намерен продолжить переговоры с Путиным, а также собирается поговорить с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. По его словам, Путин «все еще доверяет мирным переговорам в Стамбуле».