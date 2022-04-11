Канцлер Австрии встретится с Путиным для обсуждения войны в Украине

Канцлер Австрии Карл Нехаммер, который в понедельник, 11 апреля, приедет в Москву для встречи с российским президентом Владимиром Путиным, заявил в Twitter, что намерен обсудить с ним ситуацию на Украине.

По словам Нехаммера, Австрия занимает нейтральную позицию в российско-украинском конфликте, но у Вены есть четкая позиция по ряду вопросов, передает РБК.

«Необходимы гуманитарные коридоры, прекращение огня и полное расследование военных преступлений», — написал он.

Газета Kronen Zeitung со ссылкой на окружение Нехаммера сообщила, что во время разговора с Путиным канцлер хочет «наводить мосты» и попробовать сделать так, чтобы ситуация стала чуть ближе к мирной. Издание отмечало, что для этого нужны не только телефонные разговоры, но и личные встречи. По его данным, визит политика согласован с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и канцлером Германии Олафом Шольцем.

Приезд Нехаммера в Москву станет первым визитом лидера страны Евросоюза в Россию с момента начала военной операции на Украине. Кроме того, для Нехаммера это будет первый контакт с Путиным в должности главы австрийского правительства — до этого они не говорили по телефону и не встречались.

9 апреля Нехаммер посетил Киев, а также побывал в Буче. Нехаммер также встретился с Зеленским и пообещал, что Австрия предоставит Украине гуманитарную помощь. Кроме того, Нехаммер обсудил войну России в Украине с президентом Турции Эрдоганом.