Последнее обновление: 31.03.2022 19:14

Великобритания ввела санкции против государственных СМИ России

Великобритания ввела санкции против 14 частных лиц и организаций, которые представляют российскую пропаганду и государственные медиа.

«Глава МИДа пополнила санкционный список 14 частными лицами и организациями, которые представляют российскую пропаганду и государственные медиа, распространяющие ложь и обман о незаконном вторжении Путина в Украину», — говорится в сообщении МИД Великобритании.

В частности санкции введены журналиста и гражданина Соединенного Королевства Сергея Брилева, генерального директора «Газпром-Медиа» Александра Жарова и госагентства «Россия сегодня», список подсанкционных лиц опубликован на сайте британского правительства.

В санкционный список также включена организация «ТВ-Новости», которой принадлежит бренд RT.

Ранее по теме


<Февраль 2022
ПнВтСрЧтПтСбВс
31123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28123456
78910111213
Март 2022
ПнВтСрЧтПтСбВс
28123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031123
45678910
Россия, СНГ
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование