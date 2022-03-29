Johnson & Johnson, Ball Corporation, Decathlon, Holcim уходят из России

Американская Johnson & Johnson, крупнейший мировой производитель товаров для здоровья, принял решение приостановить поставки в РФ товаров для персонального ухода.

Американская Ball Corporation, крупный производитель алюминиевой упаковки, заявила о закрытии принадлежащих ей трех заводов в России.

Компания будет добиваться продажи своего российского бизнеса новому владельцу, говорится в заявлении компании. Ранее Ball объявила о прекращении инвестиций в России на фоне конфликта РФ с Украиной.

Французский ритейлер Decathlon, управляющий сетью магазинов спортивных товаров, приостановит работу магазинов в России из-за трудностей с поставками.

Швейцарский производитель строительных материалов Holcim сообщил, что уходит с российского рынка из-за событий на Украине. В начале марта компания объявляла, что прекратит инвестировать в бизнес в России. Holcim производит строительные материалы: цемент, нерудные материалы и бетон.