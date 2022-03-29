Последнее обновление: 29.03.2022 10:41

Очередная нефтесервисная компания приостановила инвестиции в Россию

Канадская нефтесервисная компания Calfrac Well Services объявила о приостановке всех инвестиций и отменила все поставки оборудования в Россию из-за войны в Украине.

«Calfrac Well Services объявляет о приостановке любых инвестиций в Российской Федерации. <...> Calfrac также отменяет любые поставки запчастей и оборудования в Россию», — сообщили в компании.

В компании отметили, что совет директоров и руководство Calfrac «глубоко разочарованы конфликтом в Украине».

Первой крупной нефтесервисной компанией, заявившей о прекращении работы в России стала американская компания Halliburton. Она связала такое решение с санкциями против России, передает РБК.

Затем от инвестиций в российские проекты отказались нефтесервисные компании Schlumberger и Baker Hughes и Weatherford International. Компании входят в четверку крупнейших нефтесервисных компаний мира.

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