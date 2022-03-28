Heineken окончательно покидает Россию

Нидерландская пивоваренная компания Heineken заявила, что уходит из России, передав российский бизнес новому владельцу.

"После ранее объявленного стратегического обзора нашей деятельности мы пришли к выводу, что владение бизнесом Heineken в России больше не является безопасным в текущей обстановке. В связи с этим мы решили покинуть Россию", - говорится сообщении компании.

Heineken 9 марта заявила, что останавливает поставки, производство и рекламу в России, объяснив это "ничем не спровоцированным и совершенно не обоснованным" нападением России на Украину.