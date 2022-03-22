Последнее обновление: 22.03.2022 22:36

Nokian Tyres прекратит инвестиции в РФ, завод в Ленобласти продолжит работу

Финский концерн Nokian Tyres прекращает инвестиции в производство автомобильных шин на территории РФ, сообщает пресс-служба компании.

При этом компания продолжит выпуск шин на своем заводе во Всеволожском районе Ленинградской области, передает Интерфакс.

"Продолжая производство шин для легковых автомобилей в России, мы хотим, чтобы Nokian Tyres продолжала управлять заводом и контролировать его. Мы больше не инвестируем в российское производство", - говорится в сообщении.

Между тем, компания планирует нарастить мощности своих заводов в Финляндии и США. В перспективе компания рассчитывает производить все продаваемые в Северной Европе шины в финском городе Нокиа, а шины для Северной Америки – также в Нокиа и в США.

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