В Санкт-Петербурге 3,5 тыс. человек привлечены к ответственности за антивоенные акции

По данным на 25 марта суды в Санкт-Петербурге привлекли к административной ответственности за участие в несанкционированных антивоенных акциях около 3,5 тысяч человек.

Как сообщает объединенная пресс-служба городских судов, 2456 человек оштрафованы, 861 арестован на разное количество дней, 123 человека привлечены к обязательным работам.

Всего в суды города поступило 4555 дел задержанных полицией людей. 3710 дел рассмотрены в первой инстанции, 1318 - обжалованы. Около тысячи дел прекращены, возвращены или отложены.

По новой статье 20.3.3 КоАП РФ - "Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил РФ…" в суды поступило 24 дела. 20 рассмотрено - суды назначали штрафы 30 тыс. рублей и арест на 5 суток, 4 дела возвращены.