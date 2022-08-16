Лидер группы ДДТ Юрий Шевчук оштрафован за «дискредитацию» российской армии

Лидер группы ДДТ Юрия Шевчука оштрафован на 50 тысяч российских рублей по административной статье за "дискредитации" российской армии.

На концерте в Уфе он выступил с антивоенной речью, заявив среди прочего что "родина - это не жопа президента, которую надо все время целовать". Зрители встретили эти слова аплодисментами.

Один из организаторов мероприятия Радмир Усманов рассказывал, что протокол на Шевчука составили после концерта в гримерке.

"Сразу после концерта за кулисы проникли силовики, изолировали Ю. Ю. от группы, не пропуская даже директора коллектива (выставив на входе в гримерку силовой заслон из двух сотрудников в форме спецназа), и в течение часа вели беседу по факту прошедшего концерта, его направленности и высказываниях Шевчука на предмет войны и Родины", - писал Усманов в "Инстаграме".

Полицейские, по его словам, сначала хотели задержать Шевчука, но затем просто дали ему на подпись протокол и уехали.

"Да ладно, что вы паритесь? Прекрасный был концерт. Но ситуации разные бывают", - говорил музыкант после концерта изданию "Уфа1.ру".

В Советский суд Уфы поступило административное дело, оттуда его передавали на рассмотрение в суд в Петербурге, а из Петербурга - обратно. В петербургский суд дело было направлено по письменному ходатайству самого Шевчука.

Сам Шевчук в заседании суда не участвовал. Правозащитник Павел Чиков опубликовал в своем телеграм-канале письменное заявление музыканта, в котором сказано, что он всегда был против войн и так же выступает против нынешней войны в Украине.