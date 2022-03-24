Лукашенко назвал выдворенных украинских дипломатов «кодлой подкрышников»

Лукашенко сегодня прокомментировал сегодня историю о «ликвидации» шпионов в посольстве Украины в Минске, назвав выдворенных украинских дипломатов «кодлой подкрышников»

"Их вон хватает. От международных этих шпионов… Целая кодла, даже в нашей Украине там. Мы же их видели - 12 человек. Ездите, смотрите. Нет, надо было шпионить, еще и пакостить в Беларуси. Ну вот сейчас выкинули. Знаете - украинских этих "подкрышников", которые сидели под дипломатическим прикрытием", - сказал сегодня Лукашенко.

Он также сказал, что считает очень напряженной ситуацию в Европе: "Спичка - и все вспыхнет».