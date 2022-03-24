Последнее обновление: 24.03.2022 11:39

С начала войны России против Украины оккупанты запустили по целям более 1200 ракет

Россия запустила более 1200 ракет по объектам в Украине, но в Пентагоне считают, что подавляющее большинство арсенала ракет “земля-воздух” и крылатых ракет еще находится в распоряжении вооруженных сил РФ.

Об этом со ссылкой на брифинг высокопоставленного чиновника из Министерства обороны США сообщает ABC News, передает УНН.

Высокопоставленный офицер заявил, что военные РФ “меньше всего используют крылатые ракеты с запуском в воздухе”, но они все еще имеют “более 50% того, что они собрали до вторжения".

"Они все еще имеют значительное количество крылатых ракет наземного запуска, баллистические ракеты малой дальности и баллистические ракеты средней дальности”, - отметил он.

Отдельно, представитель Министерства обороны США заявил, что Украина ориентировочно “на следующий день” получит новые партии оружия, которое они используют “очень эффективно”. Ранее такими словами он характеризовал Javelins и Stingers.

"Мы уже собираем запасы в Соединенных Штатах и готовимся отправить их туда", - сказал чиновник.

Эта партия является частью новых поставок оружия стоимостью 800 миллионов долларов, о которых президент США Джо Байден объявил на прошлой неделе после того, как президент Украины обратился к американским законодателям.

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