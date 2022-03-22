В Чернобыле российские военные разграбили лабораторию стоимостью 6 млн евро

Российские военные разграбили и уничтожили новейшую центральную аналитическую лабораторию в городе Чернобыль стоимостью 6 миллионов евро.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Государственного специализированного предприятия "Чернобыльская АЭС".

"На базе лаборатории находились высокоактивные пробы и образцы радионуклидов, которые сегодня находятся в руках врага, чем надеемся он навредит себе, а не цивилизованному миру", - отметили в госпредприятии.

Центральная аналитическая лаборатория в Чернобыле была модернизирована в рамках сотрудничества европейских и украинских специалистов в сфере ядерной безопасности - это почти 100 единиц современного дорогостоящего аналитического оборудования, аналогов которого нет в Европе. Лаборатория выполняла стратегические, уникальные функции.