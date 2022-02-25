В МАГАТЭ отреагировали на захват Чернобыльской АЭС

В Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ) заявили, что с серьезным беспокойством следят за ситуацией на Украине, призвав к максимальной сдержанности во избежание любых действий, которые могут поставить под угрозу ядерные объекты страны.

"…любое вооруженное нападение на предназначенные для мирных целей ядерные объекты и угроза против них является нарушением принципов Устава ООН, международного права и Устава Агентства", - сказано в сообщении агентства.

Реакция МАГАТЭ последовала после того, власти Украины уведомили организацию о том, что Чернобыльская АЭС захваченными неизвестными вооруженными силами.

Как сообщалось, 24 февраля российские войска с территории Беларуси вошли в зону Чернобыльской АЭС и атаковали нацгвардейцев, охранявших хранилище опасных радиоактивных отходов.