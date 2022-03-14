Война в Украине уже унесла жизни 90 детей

Из-за вооруженной агрессии России в Украине погибли 90 и ранены более 100 детей, сообщает Офис генпрокурора Украины.

"90 детей погибли и более 100 ранены в результате вооруженной агрессии РФ по состоянию на утро 14 марта", - говорится в сообщении, передают украинские медиа.

Больше всего пострадавших в Киевской, Харьковской, Донецкой, Черниговской, Сумской, Херсонской, Николаевской и Житомирской областях.

За время бомбардировок и ракетных обстрелов повреждены 379 учебных заведений, 59 из которых разрушены полностью. Больше всего разрушений в Донецкой области - 119 учебных заведений. В Николаевской - 30, Сумской - 28, Киевской - 35, Херсонской - 21, в столице - 24.

"Эти цифры не являются окончательными, учитывая отсутствие возможности осмотра мест происшествия, где вооруженные силы РФ ведут активные боевые действия и на временно оккупированных территориях", - добавили в ОГПУ.