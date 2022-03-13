Последнее обновление: 13.03.2022 10:38

Россия может применить химоружие в Украине — генсек НАТО

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг допускает возможность применения российскими войсками химического оружия.

«В последние дни мы слышим абсурдные заявления (со стороны РФ – ред.) о лабораториях по производству химического и биологического оружия (в Украине – ред.). Теперь, когда эти ложные заявления были озвучены, мы должны сохранять бдительность, потому что не исключено, что Россия сама может планировать операции с химическим оружием в условиях этой фальсификации информации. Это будет военным преступлением», — сказал Столтенберг, которого цитирует Welt.

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