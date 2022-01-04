НАТО собирает внеочередное заседание из-за наращивания войск РФ возле Украины

Министры иностранных дел стран-членов НАТО 7 января проведут внеочередное онлайн-заседание в связи с наращиванием российских войск вблизи границ Украины.

Как передает Укринформ, об этом сообщает пресс-служба Альянса.

"Внеочередное виртуальное заседание Североатлантического совета на уровне министров иностранных дел состоится в пятницу, 7 января 2022 года", - говорится в пресс-релизе.

Министры иностранных дел стран-членов НАТО будут обсуждать военное наращивание России в Украине и вокруг нее, а также вопросы европейской безопасности.

Встреча пройдет под председательством генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга.

Как сообщал Укринформ, государственный секретарь США Энтони Блинкен с коллегами из стран Бухарестской девятки (Б9) в понедельник обсудили ситуацию, связанную с наращиванием российских войск вдоль границы Украины, в ходе обсуждения говорилось о необходимости единой, подготовленной и решительной позиции НАТО для коллективной защиты союзников.

Ранее Президент США Джо Байден в ходе телефонного разговора с Президентом Украины Владимиром Зеленским сказал о том, что Соединенные Штаты, их союзники и партнеры дадут решительный ответ в случае дальнейшего вторжения России в Украину.