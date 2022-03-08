Канада ввела санкции против Дерипаски, Мурашко и Пескова

Канада ввела новый пакет санкций против России, который затронул чиновников, политиков, депутатов, пропагандистов и олигархов, сообщается на сайте правительства страны.

Ограничительные меры затронули пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова; министра сельского хозяйства Дмитрия Патрушева; министра здравоохранения России Михаила Мурашко; депутата Государственной Думы Павла Крашенинникова; телеведущего Владимира Соловьева; главреда RT Маргариты Симоньян; гендиректора Первого канала Константина Эрнста.

Также под санкциями оказался бизнесмен Олег Дерипаска, а также Виктор Гаврилов и Дмитрий Иванов, передает РБК.