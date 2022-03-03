Последнее обновление: 03.03.2022 11:08

Канада вводит санкции против десяти представителей "Роснефти" и "Газпрома"

Канада в связи с военной агрессией России в Украине вводит санкции против десяти представителей российских нефтяных и газовых монополий "Роснефть" и "Газпром", говорится в сообщении на сайте правительства Канады.

"Поддержка Канады для Украины и ее народа является непоколебимой. Мы продолжим отвечать на каждый акт агрессии руководства России мерами, разработанными ослабить его способность вести войну. Поскольку ужасные события в Украине продолжают разворачиваться на наших глазах, это понятно, что необходимо осуществить дополнительные меры. Лица, которые помогают и способствуют российской агрессии, понесут ответственность", - отметила министр иностранных дел Канады Мелани Жоли.

Новые рестрикции вводятся против 10 ключевых менеджеров Роснефти и Газпрома.

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